СМИ сообщили о пропаже крупной суммы из банка «Пересвет» перед закрытием

Из банка «Пересвет» накануне краха пропали денежные средства на общую сумму в пять миллиардов рублей.

Данный факт был установлен временной администрацией кредитной организации. По сведениям «Ведомостей», банк выдавал деньги в рублях и иностранной валюте под отчеты и расписки, но эти средства так и не были возвращены.

По словам одного из кредиторов банка, получатели средств пока не установлены, поскольку деньги выдавались практически «под честное слово», сообщает «Экономика сегодня».