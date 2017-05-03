СМИ сообщили о пропаже крупной суммы из банка «Пересвет» перед закрытием
Из банка «Пересвет» накануне краха пропали денежные средства на общую сумму в пять миллиардов рублей.
Данный факт был установлен временной администрацией кредитной организации. По сведениям «Ведомостей», банк выдавал деньги в рублях и иностранной валюте под отчеты и расписки, но эти средства так и не были возвращены.
По словам одного из кредиторов банка, получатели средств пока не установлены, поскольку деньги выдавались практически «под честное слово», сообщает «Экономика сегодня».
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