СМИ сообщили о проникновении хакеров США в командную систему Кремля

Военные хакеры США проникли в командную систему Кремля, электросети и телекоммуникации России и, в случае необходимости, «готовы нанести удар». Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленного представителя американской разведки и секретные документы.

Телеканал отмечает, что атака будет осуществлена «только в том маловероятном случае», если США подвергнутся значительному нападению.

Официальные лица США не ожидают, что Россия решится атаковать критически важную инфраструктуру страны, поскольку это станет актом войны. Однако они опасаются попыток Москвы повлиять на ход президентских выборов путем вбросов в Сеть фальшивых материалов, распространения дезинформации и взломов аккаунтов в социальных сетях.

Ранее в Вашингтоне уже заявляли о том, что президент США Барак Обама принял решение об ответе на хакерские атаки со стороны России.