СМИ сообщили о присутствии российских военных на авиабазе в Египте

Два десятка российских военных специалистов и некоторое количество беспилотных летательных аппаратов размещены на египетской авиабазе неподалеку от ливийской границы.

Агентство Reuters, ссылаясь на анонимные американские и египетские дипломатические источники, предполагает, что Россия пытается таким образом оказать поддержку командующему ливийской армией Халифе Хафтару.

В египетской армии отрицают присутствие на территории страны иностранных военных. «Это вопрос суверенитета», — подчеркнул представитель ВС Египта Тамер Аль-Рифаи.

Ранее агентство уже сообщало о якобы присутствии в Ливии российских военных, однако позднее эта информация не подтвердилась. Специалисты из РФ работали там по гражданскому контракту.