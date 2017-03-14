СМИ сообщили о присутствии российских военных на авиабазе в Египте
Два десятка российских военных специалистов и некоторое количество беспилотных летательных аппаратов размещены на египетской авиабазе неподалеку от ливийской границы.
Агентство Reuters, ссылаясь на анонимные американские и египетские дипломатические источники, предполагает, что Россия пытается таким образом оказать поддержку командующему ливийской армией Халифе Хафтару.
В египетской армии отрицают присутствие на территории страны иностранных военных. «Это вопрос суверенитета», — подчеркнул представитель ВС Египта Тамер Аль-Рифаи.
Ранее агентство уже сообщало о якобы присутствии в Ливии российских военных, однако позднее эта информация не подтвердилась. Специалисты из РФ работали там по гражданскому контракту.
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