СМИ сообщили о приостановке полетов Ту-154
Полеты самолетов Ту-154 временно прекращены в связи с авиакатастрофой над Черным морем.
Речь идет о воздушных судах, используемых силовыми ведомствами. Ограничения будут действовать до выяснения причин крушения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомы с ситуацией.
Собеседник агентства добавил, что на воздушных перевозках данная мера существенно не отразится, поскольку в эксплуатации находится небольшое количество самолетов данного типа.
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