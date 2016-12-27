СМИ сообщили о приостановке полетов Ту-154

Полеты самолетов Ту-154 временно прекращены в связи с авиакатастрофой над Черным морем.

Речь идет о воздушных судах, используемых силовыми ведомствами. Ограничения будут действовать до выяснения причин крушения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомы с ситуацией.

Собеседник агентства добавил, что на воздушных перевозках данная мера существенно не отразится, поскольку в эксплуатации находится небольшое количество самолетов данного типа.