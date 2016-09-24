США сообщили о принесенных Сирии извинениях

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США объявили о принесенных извинениях властям Сирии за удар в районе Дейр эз-Зоре.

– Говорят, что это ошибка и через нас приносят сирийцам извинения, – сказал Лавров. Он также отметил, что президенту Башару Асаду Вашингтон также принес извинения. Дипломат отмечает, что первым шагом по расследованию обстрела гумконвоя ООН в Сирии должно быть предъявление снарядов, сообщает ТАСС.

17 сентября в Дейр-эз-Зоре был нанесен удар по правительственным войскам Сирии. В результате атаки коалиции во главе с ВВС США погибли 62 человека.