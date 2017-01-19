СМИ сообщили о появлении смартфона для православных
В Швейцарии выпущена лимитированная партия смартфонов для сторонников православия.
Корпус гаджета выполнен из бронзы и покрыт сусальным золотом, клавиши – из 18-каратного золота. На тыльной стороне выгравированы крест и надпись «Спаси и сохрани».
Стоимость такого смартфона составляет 380 тысяч рублей, а модели с клавишами, инкрустированными бриллиантами, - полтора миллиона рублей, передает РИА ФедералПресс.
В компании, выпустившей смартфон, планируют преподнести один аппарат в подарок патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
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