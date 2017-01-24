СМИ сообщили о появлении китайских ракет у границ России
Китай разместил свои межконтинентальные баллистические ракеты DF-41 в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией. Соответствующие фото появились в китайском сегменте интернета.
Предполагается, что действия ВС Китая связаны со вступлением в должность президента США Дональда Трампа, сообщает издание Global Times. СМИ видят в этом реакцию Пекина на провокационные высказывания нового американского лидера о Китае и отсутствие должного уважения к китайской армии со стороны Вашингтона.
Комплекс DF-41 призван усилить авторитет Народно-освободительной армии Китая, отмечает издание.
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