СМИ сообщили о появлении китайских ракет у границ России

Китай разместил свои межконтинентальные баллистические ракеты DF-41 в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией. Соответствующие фото появились в китайском сегменте интернета.

Предполагается, что действия ВС Китая связаны со вступлением в должность президента США Дональда Трампа, сообщает издание Global Times. СМИ видят в этом реакцию Пекина на провокационные высказывания нового американского лидера о Китае и отсутствие должного уважения к китайской армии со стороны Вашингтона.

Комплекс DF-41 призван усилить авторитет Народно-освободительной армии Китая, отмечает издание.