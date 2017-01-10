В ЛНР сообщили о потерях в ВСУ в результате очередного конфликта друг с другом

В результате конфликта между военнослужащими Вооруженных сил Украины один человек погиб и двое госпитализированы с ранениями. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

- В районе населенного пункта Троицкое в ходе конфликта между военнослужащими второго батальона 54-й бригады вооруженных сил Украины произошел подрыв гранаты Ф-1, в результате которого один военнослужащий погиб, двое с ранениями различной степени тяжести госпитализированы, – цитирует Марочко ЛуганскИнформЦентр.

По его словам, украинское командование «не в силах контролировать уровень воинской дисциплины и морально-психологического состояния» в своих подразделениях и продолжает скрывать небоевые потери.

- Так, в районе населенного пункта Попасная военнослужащий третьего батальона 54-й бригады в состоянии алкогольного опьянения во время ужина открыл огонь из автомата в потолок с требованием личной встречи с командиром бригады для выяснения отношений. Угомонить рассвирепевшего военнослужащего удалось только при помощи наряда военной службы правопорядка ВСУ, – сообщил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Ранее начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко отмечал, что жертвами алкогольных отравлений и неосторожного обращения с оружием с начала года стали 18 киевских силовиков, еще 11 бойцов ВСУ самовольно покинули позиции.

Только в новогоднюю ночь ВСУ из-за отравления алкогольным суррогатом и из-за неосторожного обращения с оружием и взрывчатыми веществами потеряли семерых военнослужащих, пятеро получили ранения, еще трое ослепли.

Кроме того, жертвами отравления алкогольным суррогатом 2 января стали четверо военнослужащих ВСУ, семь человек госпитализированы.

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Теги:
Места: Украина, ЛНР
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