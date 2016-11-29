СМИ сообщили о попытке Улюкаева вывести «Роснефть» из-под госконтроля

Незадолго до своего задержания министр экономического развития Алексей Улюкаев обсуждал с коллегами по правительству возможность выведения компании «Роснефть» из-под государственного контроля.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на агентство Reuters, которое в свою очередь ссылается на высокопоставленные источники в правительстве РФ.

По их информации, Улюкаев добивался сокращения государственной доли в компании до 50 процентов при том, что на данный момент государство владеет пакетом в 69,5 процента акций «Роснефти».

Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в два миллиона долларов и на следующий день освобожден от занимаемой должности президентом РФ Владимиром Путиным с формулировкой «в связи с утратой доверия».