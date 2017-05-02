СМИ сообщили о попытках Ле Пен получить финансирование из РФ

Французские СМИ уличили кандидата в президенты Франции и лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в попытках получить средства на проведение предвыборной кампании в российских банках.

В частности, издание Mediapart увтерждает, что Ле Пен обращалась в банк НКБ, а несколько ранее – в марте – в банк «Стратегия». В обоих случаях попытки получить финансирование провалились, поскольку кредитные организации лишились лицензий.

Казначей партии Валлеран де Сен-Жюст опроверг утверждения издания, назвав его публикации «глупостью».

Сама Ле Пен ранее заявляла, что не получает средства от российских банков. Она отметила, что французские банки отказывают ей в займе, поэтому партия решила обратиться к иностранной кредитной организации. Ле-Пен пообещала обнародовать ее название после подписания кредитного договора, передает РИА «Новости».

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