В ООН сообщили о попытках оппозиции помешать мирным жителям покинуть Алеппо
Представители сирийской оппозиции могут препятствовать попыткам мирных жителей уйти из восточной части Алеппо, заявил пресс-секретарь управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.
По его словам, вооруженные оппозиционные группировки не позволяли некоторым гражданам покинуть Алеппо.
Колвилл уточнил, что речь идет о группировке «Джабхат Фатх аш-Шам».
За последние сутки районы Алеппо, находящиеся под контролем боевиков, смогли покинуть 8461 жителей, в том числе 2934 ребенка, сообщает «РИА Новости».
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии