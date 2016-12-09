В ООН сообщили о попытках оппозиции помешать мирным жителям покинуть Алеппо

Представители сирийской оппозиции могут препятствовать попыткам мирных жителей уйти из восточной части Алеппо, заявил пресс-секретарь управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.

По его словам, вооруженные оппозиционные группировки не позволяли некоторым гражданам покинуть Алеппо.

Колвилл уточнил, что речь идет о группировке «Джабхат Фатх аш-Шам».

За последние сутки районы Алеппо, находящиеся под контролем боевиков, смогли покинуть 8461 жителей, в том числе 2934 ребенка, сообщает «РИА Новости».

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