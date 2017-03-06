В ДНР сообщили о пожаре на химическом заводе в Авдеевке

На территории Авдеевского коксохимического завода, расположенного в подконтрольной украинским силовикам Авдеевке, произошел пожар, сообщили в министерстве обороны ДНР.

По словам представителя ведомства, возгорание произошло в результате нарушений техники безопасности.

Руководство республики не исключает, что украинская сторона может обвинить ДНР в проведении обстрелов и возгорании на территории завода, отмечается в сообщении, сообщает «РИА Новости».