СМИ сообщили о поимке предполагаемого украинского разведчика

Предполагаемый сотрудник украинской разведки задержан в Симферополе. При себе он имел огнестрельное оружие.

Помимо пистолета, у задержанного была изъята граната и элементы для изготовления самодельного взрывного устройства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Аналогичный случай произошел на прошлой неделе в Севастополе. Там была задержана группа диверсантов, планировавших взрывы на военных объектах. Они сознались в подготовке диверсий и рассказали о работе на украинскую разведку.