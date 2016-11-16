СМИ сообщили о поимке предполагаемого украинского разведчика

Предполагаемый сотрудник украинской разведки задержан в Симферополе. При себе он имел огнестрельное оружие.

Помимо пистолета, у задержанного была изъята граната и элементы для изготовления самодельного взрывного устройства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Аналогичный случай произошел на прошлой неделе в Севастополе. Там была задержана группа диверсантов, планировавших взрывы на военных объектах. Они сознались в подготовке диверсий и рассказали о работе на украинскую разведку.

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