СМИ сообщили о похищении у пенсионера скрипки Страдивари

Адвокат 77-летнего жителя Севастополя обратился к московским правоохранителям с заявлением о пропаже у его клиента скрипки работы Антонио Страдивари.

По его словам, инструмент работы начала XVIII хранился у дочери пенсионера в столице на протяжении свыше 10 лет. В феврале женщина начала бракоразводный процесс и дележ имущества. Поскольку супруг скрипкой не заинтересовался, женщина начала подозревать, что инструмент был подменен.

Она вызвала в Москву отца и тот подтвердил ее подозрения. Окончательную ясность внесли специалисты, которые установили, что смычок и футляр сделаны еще в XVII веке, а сам инструмент – в первой половине ХХ.

Московская полиция начала проверку по факту происшествия, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на АГН «Москва». При этом отмечается, что пенсионер не предоставил документов, подтверждающих владение скрипкой, которая оценивается в 50 миллионов рублей.

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