В СМИ сообщили о подозрениях в коррупции в адрес генсека ООН
В прессе появились данные, что уходящего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна заподозрили в получении взяток на 200 тысяч долларов.
Чиновник отвергает все обвинения. Он считает информацию в СМИ провокацией. Ранее политик намекнул, что собирается принять участие в выборах президента Южной Кореи. Он связывает обнародованные данные с попыткой его дискредитации.
Информация в СМИ касается событий 2005 года, когда Пан Ги Мун работал главой Министерства иностранных дел Южной Кореи.
По данным СМИ, политик могу получить деньги от главы компании Taekwang Пак Ен Ча. Пан Ги Мун заявил, что не знаком с бизнесменом, сообщает ТАСС.
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