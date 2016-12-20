В ДНР сообщили о подготовке широкомасштабного наступления ВСУ

Вооруженные силы Украины готовят широкомасштабное наступление со стороны Дебальцево и уже приступили к эвакуации населения из подконтрольных Киеву населенных пунктов. Об этом журналистам сообщил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

- По информации, поступившей от наших источников в ВСУ, в подконтрольных Украине населенных пунктах Светлодарское и Мироновский начались мероприятия по массовой эвакуации местного населения, мотивируемые планируемым наступлением украинских силовиков на данном направлении, - цитирует Басурина «Интерфакс».

Представитель силовых структур республики напомнил, что на протяжении нескольких дней Вооруженные силы Украины подтягивали к линии соприкосновения тяжелое вооружение и технику.

Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли несколько попыток прорыва обороны ополчения на дебальцевском направлении, однако все они не увенчались успехом – украинские вооруженные формирования понесли при наступлении большие потери и вынуждены были вернуться на исходные позиции.

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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