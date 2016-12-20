В ДНР сообщили о подготовке широкомасштабного наступления ВСУ
Вооруженные силы Украины готовят широкомасштабное наступление со стороны Дебальцево и уже приступили к эвакуации населения из подконтрольных Киеву населенных пунктов. Об этом журналистам сообщил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.
- По информации, поступившей от наших источников в ВСУ, в подконтрольных Украине населенных пунктах Светлодарское и Мироновский начались мероприятия по массовой эвакуации местного населения, мотивируемые планируемым наступлением украинских силовиков на данном направлении, - цитирует Басурина «Интерфакс».
Представитель силовых структур республики напомнил, что на протяжении нескольких дней Вооруженные силы Украины подтягивали к линии соприкосновения тяжелое вооружение и технику.
Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли несколько попыток прорыва обороны ополчения на дебальцевском направлении, однако все они не увенчались успехом – украинские вооруженные формирования понесли при наступлении большие потери и вынуждены были вернуться на исходные позиции.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии