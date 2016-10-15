СМИ сообщили о подготовке атаки ЦРУ на Россию
Американские СМИ со ссылкой на данные разведки заявили о подготовке в Вашингтоне кибератаки на Россию. По данным журналистов, целью атаки будет привести в замешательство руководство Кремля.
Сообщается, что атаки готовятся в ответ на "вмешательство в американскую президентскую кампанию". Вице-президент США Джо Байден отметил, что таким образом США намерены послать сигнал президенту России Владимиру Путину.
Ранее США неоднократно обвиняли Россию в хакерских атаках. РФ подозревали во взломах почтовых ящиков экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, а также ряда американских журналистов. Москва свою причастность к инцидентам каждый раз опровергает, сообщает издание "Коммерсантъ".
Следующая новость Израиль разорвал отношения с ЮНЕСКО
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии