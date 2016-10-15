СМИ сообщили о подготовке атаки ЦРУ на Россию

Американские СМИ со ссылкой на данные разведки заявили о подготовке в Вашингтоне кибератаки на Россию. По данным журналистов, целью атаки будет привести в замешательство руководство Кремля.

Сообщается, что атаки готовятся в ответ на "вмешательство в американскую президентскую кампанию". Вице-президент США Джо Байден отметил, что таким образом США намерены послать сигнал президенту России Владимиру Путину.

Ранее США неоднократно обвиняли Россию в хакерских атаках. РФ подозревали во взломах почтовых ящиков экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, а также ряда американских журналистов. Москва свою причастность к инцидентам каждый раз опровергает, сообщает издание "Коммерсантъ".