СМИ сообщили о планировании нового состава администрации Трампа

Помощники Дональда Трампа приступили к обсуждению кандидатур на ведущие посты в администрации нового президента, пишет газета Wall Street Journal.

По данным издания, пост генпрокурора может занять или нынешний губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, являющийся советником Трампа по юридическим вопросам, либо губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон.

На должность министра здравоохранения Трамп может выдвинуть темнокожего нейрохирурга Бена Карсона, который также боролся за президентский пост в этом году. Кроме того, газета предполагает, что этот пост также может занять губернатор штата Луизиана Бобби Джиндл.

Экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани и бывший спикер Палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич могут составить «ядро администрации», однако газета не указывает, на какие именно должности они могут претендовать.

По предварительным результатам голосования, прошедшего в США 8 ноября, Трамп получил более 270 голосов выборщиков, обеспечив себе победу на президентских выборах. Он вступит в должность 20 января 2017 года.