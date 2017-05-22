СМИ сообщили о планах Путина относительно выборов в 2018 году

Президент России Владимир Путин может принять участие в выборах главы государства в будущем году в качестве самовыдвиженца.

По сведениям «Газеты.ру», данный вариант обсуждают во внутриполитическом блоке администрации президента. Редакции удалось получить подтверждение этой информации из четырех источников, близких к Кремлю.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что окончательного решения пока не принято. «Пока до этого не дошли», цитирует его издание.