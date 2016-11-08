СМИ сообщили о первой победе Клинтон на выборах в США
Кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон одержала первую победы на выборах. За нее проголосовали большинство зарегистрированных избирателей городка Диксвилл-Нотч.
С этого населенного пункта на севере штата Нью-Гэмпшир традиционно начинаются выборы в США. Здесь зарегистрированы восемь избирателей. Четверо из них отдали свои голоса за Клинтон, два – за ее соперника от республиканцев Дональда Трампа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на CNN.
Еще один избиратель проголосовал за кандидата от Либертарианской имя Митта Ромни, хотя он не участвует в президентской гонке. Ранее сообщалось, что более 46 миллионов американцев проголосовали на выборах главы государства досрочно.
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