США сообщили о перехвате российских бомбардировщиков у побережья Аляски

Американские истребители F-22 перехватили два российских бомбардировщика возле Аляски. Информацию подтвердило северное командование ВС США.

Как уточняется в материале, в ночь 18 апреля российские бомбардировщики пролетели на расстоянии около 160 километров от американского острова Кадьяк и 450 километров к юго-западу от базы ВВС США Элмендорф.

По данным телеканала Fox news, на перехват были отправлены два истребителя F-22, а также самолет раннего радиолокационного обнаружения Е-3.

Американские истребители F-22 сопровождали российские Ту-95 на протяжении 12 минут, пока те не изменили курс на возвращение в сторону своей базы на востоке России.

Известно, что максимальное сближение российских бомбардировщиков с островом Кадьяк на южном побережье Аляски составило порядка 161 километра, сообщает Ura.ru.

По данным Минобороны РФ, 17 апреля два стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили задачи по плану воздушного патрулирования. Маршрут полета проходил через нейтральные воды над акваторией Тихого океана, вдоль Алеутских островов. Все полеты самолетов ВВС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с Международными правилами.