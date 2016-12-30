СМИ сообщили об ответе России на новые санкции США

Российские власти предприняли «первые видимые меры» в ответ на новые санкции, введенные США.

В частности, была закрыта англо-американская школа в Москве, в которой обучались дети сотрудников американского, британского и канадского посольств. Кроме того, закрыт доступ в посольскую резиденцию в Серебярном Бору, сообщает CNN.

Ранее стало известно, что Вашингтон расширил санкции в связи с кибератаками и вмешательством в президентские выборы. Под ограничения попали спецслужбы РФ и ряд частных лиц. Кроме того, американские власти выслали из страны 35 российских дипломатов.