В ЛНР сообщили об отказе контрактников ВСУ служить в Донбассе

Военнослужащие-контрактники отказываются выполнять преступные приказы своих командиров в Донбассе, поэтому командование Вооруженных сил Украины приняло решение о направлении в зону так называемой антитеррористической операции солдат срочной службы. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

- Нами установлены факты коллективных отказов от выполнения преступных приказов командира-нациста и членовредительства военнослужащими контрактной службы 24-й бригады вооруженных сил Украины. В частности, чтобы избежать выполнения задач, связанных с провокационными обстрелами собственных позиций в районе населенного пункта Попасная, военнослужащий второго батальона совершил выстрел себе в ногу, - цитирует Марочко ЛуганскИнформЦентр.

По словам майора, факты неповиновения и отказа выполнять приказы со стороны контрактников в последнее время приобрели массовый характер.

- В связи с этим командование Вооруженных сил Украины приняло решение для выполнения задач непосредственно на линии соприкосновения использовать солдат срочной службы, прибывших в район населенного пункта Золотое в распоряжение 24-й бригады. Данные факты в очередной раз подтверждают лживость заявлений военно-политического руководства, согласно которым, солдаты срочной службы не должны находиться в зоне так называемой АТО, - подчеркнул Марочко.

Он также отметил, что украинские военнослужащие-контрактники относятся к службе в ВСУ «как к временному заработку и не изъявляют желания продлевать и подписывать контракты на длительные сроки».

- Это, не предполагает усиления профессиональной подготовки, а уровень дисциплины и морально-психологического состояния личного состава Вооруженных мил Украины падает быстрее, чем уровень доверия граждан к президенту Украины Петру Порошенко, - заявил майор.

Ранее Марочко сообщал, что накануне военнослужащий 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в состоянии алкогольного опьянения расстрелял более 15 сослуживцев, семеро из которых скончались на месте.

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Теги:
Места: Украина, ЛНР
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