В ЛНР сообщили об отказе Киева обменивать «никому не нужных» украинских пленных

Представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Ольга Кобцева обратилась к родным и близким украинских пленных, которых Киев отказывается включать в списки обмена, потому что «их никто не ищет».

- В конце октября 2016 года со стороны руководства ЛНР было инициировано посещение координатором от ОБСЕ подгруппы по гуманитарным вопросам Контактной группы Тони Фришем граждан Украины, удерживаемых в республике. Список состоял из шести человек – пятерых мужчин и одной женщины. Хочу акцентировать внимание на списке мужчин. Их фамилии не секрет: Гладких Сергей, Ищук Александр, Кучер Анатолий, Якунин Олег, Локтионов Владислав. По четырем последним в вопросе освобождения вопиющий факт со стороны Украины - в их освобождении не заинтересованы, то есть лица, которые были призваны в ряды ВСУ, Украине не нужны, - цитирует Кобцеву ЛуганскИнформЦентр.

По словам представителя ЛНР, все четверо были указаны в списке, который передан украинской стороне. Однако Киев отказался от их обмена с формулировкой «не заинтересованы в их освобождении».

Между тем властям республики удалось связаться с матерью одного из военнослужащих.

- Нам удалось связаться с мамой Локтионова Владислава, и сегодня маме и сыну была дана возможность переговорить по телефону. Также с нашей стороны была согласована возможность передать посылки и письма всем удерживаемым лицам здесь в Луганске, - сообщила Кобцева.

Она обратилась к родственникам остальных пленных с просьбой откликнуться, и им объяснят, что нужно сделать, для того чтобы освободить своих близких.

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Теги:
Места: Украина, ЛНР
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