В ДНР сообщили об освобождении Киевом трех ополченцев

В воскресенье, 18 декабря в ДНР были возвращены трое ополченцев, ранее удерживавшихся украинской стороной в качестве военнопленных. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

- Не так давно нам в буферную зону привезли троих, ранее удерживаемых украинской стороной. В легкой одежде и без документов. Но тем не менее привезли. И ребята сейчас на свободе, — цитирует Морозову Донецкое агентство новостей.

Ранее сообщалось, что Контактная группа по мирному урегулированию ситуации в Донбассе на совещании в Минске достигла соглашения о «большом обмене» пленными до Нового года.

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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