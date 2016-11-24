СМИ сообщили об обсуждении в Кремле слияния Минфина и Минэкономразвития

Администрация президента РФ и правительство обсуждают возможность объединения Министерства финансов и Министерства экономического развития в одно ведомство.

Об этом «Газете.Ru» рассказал высокопоставленный источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника интернет-издания, это может произойти в 2017 году, однако другой источник в правительственных структурах эту информациюб опроверг, заявив, что слияние двух министерств возможно только после президентских выборов 2018 года.

По словам пресс-секретаря премьер-министра РФ Натальи Тимаковой, идея слияния Минифина и МЭР давно уже не обсуждается.