В ДНР сообщили об обстреле украинской армией КПП «Майорск» под Горловкой
Вооруженные силы Украины обстреляли контрольно-пропускной пункт «Майорск» под Горловкой на линии соприкосновения между ДНР и Украиной.
- Накануне вечером около 20:30 украинская сторона подвергла обстрелу район КПП «Майорск». На момент обстрела гражданских автомобилей на КПП не было, в «серой зоне» мирных жителей тоже не оставалось, — рассказал Донецкому агентству новостей представитель силовых структур республики.
По словам собеседника агентства, огонь велся из гранатометов. Кроме того, в этом районе отмечается снайперская активность ВСУ.
Ранее источник в силовых ведомствах ДНР сообщил, что с вечера 21 ноября ВСУ выпустили по территории республики свыше 140 мин калибрами 82 и 120 мм.
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