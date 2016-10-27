СМИ сообщили об обстреле Турции со стороны Сирии
На юго-востоке Турции упала ракета, выпущенная со стороны Сирии. По предварительным данным, ранения получил один человек.
Ракета упала в провинции Килис, сообщает РИА "Новости". По данным международных СМИ, снаряд был выпущен с территории недалеко от сирийско-турецкой границы, которая находится под контролем группировки ДАИШ, запрещенной в РФ.
Травму в результате инцидента получила 18-летняя девушка, ее доставили в больницу. Подробности произошедшего уточняются.
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