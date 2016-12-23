В ЛНР сообщили об обстрелах Дебальцево из жилых кварталов Светлодарска
Вооруженные силы Украины ведут обстрел Дебальцево из жилых кварталов Светлодарска и поселка городского типа Мироновский.
- Противник разместил свои артиллерийские подразделения на окраинах города Светлодарск и поселка городского типа Мироновский и, прячась за спинами мирного населения, ведет подлые карательные обстрелы мирных жителей города Дебальцево, - цитирует ЛуганскИнформЦентр официального представителя Народной милиции ЛНР майора Андрея Марочко.
Ранее Марочко сообщил о том, что в пятницу около 14:50 киевские силовики начали артиллерийский обстрел Дебальцево, в результате которого повреждены дома и школа.
Информация о возможных жертвах и пострадавших уточняется.
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