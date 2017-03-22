В ДНР сообщили об обнаружении следов наркотиков в крови убитых украинских военных

Атаковавшие позиции ополчения ДНР под селом Коминтерново украинские военнослужащие находились под действием наркотиков и психотропных препаратов, что подтверждает анализ крови погибших бойцов ВСУ, брошенных на поле боя сослуживцами. Об этом журналистам сообщил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

- Таким образом становится ясно, почему обколотые до полного безумия украинские военнослужащие, потеряв всякое чувство реальности, пытаются осуществлять попытки прорыва наших позиций, — цитирует Басурина «Лайф».

Ранее сообщалось, что при попытке прорыва в районе Коминтерново, Вооруженные силы Украины потеряли 10 человек убитыми и 5 человек ранеными, а также одну машину боевой пехоты.

По словам Басурина, украинские силовики скрывают реальное число своих потерь в Донбассе и продолжают предпринимать провокации на линии соприкосновения.

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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