В ДНР сообщили о небоевых потерях украинской армии в Донбассе

За прошедшую неделю Вооруженные силы Украины понесли небоевую потерю 110 человек. Такое заявление сделал командующий оперативным командованием ДНР, генерал-майор Денис Синенков.

- В подразделениях ВСУ на этой неделе фиксируется критическое число небоевых потерь. По нашим данным, в военные медицинские учреждения за эту неделю попало боле 110 украинских военнослужащих, – цитирует Синенкова Донецкое агентство новостей.

По словам командующего, зафиксировано увеличение числа случаев дезертирства в ВСУ.

- В частности, 4 октября двое военнослужащих 37 батальона 56 отдельной мотопехотной бригады, расположенной Новоселовке Волновахского района, самовольно покинули расположение части, забрав с собой автоматическое оружие и боекомплекты к нему, — привел пример командующий.