В ЛНР сообщили о наступлении силовиков
Силовики ВСУ начали наступление в районе населенного пункта Желобок в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, украинские силовики обстреливают жилые кварталы близлежащих населенных пунктов, однако подразделения народной милиции ЛНР «успешно отражают атаку, потери противника уточняются».
По мнению Морочко наступление является провокацией, связанной со встречей контактной группы в Минске. Об этом сообщает «РИА Новости».
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