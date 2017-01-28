СМИ сообщили о намерении террористов уйти из сирийского города Эль-Баб
Террористы группировки ДАИШ (запрещена в России) начали оставлять свои позиции в городе Эль-Баб на севере САР.
По информации турецких СМИ, которые ссылаются на военные источники, боевики уже перенесли свои центры управления в город Тадеф, который располагается южнее. Предполагается, что к тому их вынудили действия вооруженных сил Турции, сообщает РИА «Новости».
Операция турецких ВС «Щит Евфрата» началась в августе прошлого года. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, цель операции состоит в освобождении от террористов территории площадью в пять тысяч километров. Здесь предполагается создание зоны безопасности, предназначенной для размещения беженцев.
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