СМИ сообщили о намерении террористов уйти из сирийского города Эль-Баб

Террористы группировки ДАИШ (запрещена в России) начали оставлять свои позиции в городе Эль-Баб на севере САР.

По информации турецких СМИ, которые ссылаются на военные источники, боевики уже перенесли свои центры управления в город Тадеф, который располагается южнее. Предполагается, что к тому их вынудили действия вооруженных сил Турции, сообщает РИА «Новости».

Операция турецких ВС «Щит Евфрата» началась в августе прошлого года. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, цель операции состоит в освобождении от террористов территории площадью в пять тысяч километров. Здесь предполагается создание зоны безопасности, предназначенной для размещения беженцев.