В ДНР сообщили о начале массовых волнений в рядах Вооруженных сил Украины

Катастрофическая нехватка кадров и сообщение о том, что обещанная ротация военнослужащих, проходящих службу в Донбассе, отложена на неопределенный срок, породили массовые волнения и беспорядки в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом журналистам сообщил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

- Начинаются серьезные брожения в тех частях, которые здесь находятся, в частности, в 92-й бригаде. Там идет полное неповиновение приказам командиров. В 1-м батальоне 92-й отдельной механизированной бригады в районе Красногоровки один из военнослужащих совершил самоубийство, - цитирует Басурина телерадиокомпания «Звезда».

По словам представителя силовых структур республики, из-за массовых случаев дезертирства в украинских подразделениях введен комендантский час с 22:00 до 05:00, чтобы бойцы не могли разбегаться. Комендантский час введен в Краматорске, Дзержинске, Константиновке и Дмитрове.