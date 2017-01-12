В ЛНР сообщили о наборе добровольцев в спецназ ВСУ из-за недокомплекта

Командование Вооруженных сил Украины из-за недокомплекта объявило о наборе добровольцев в специальные подразделения армии, действующие в так называемой «зоне АТО». Об этом журналистам рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

- В подразделениях 2 батальона 54 бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Троицкое проводится отбор военнослужащих, желающих пройти обучение с последующим прохождением службы в подразделениях 130 отдельного разведывательного батальона. По нашим данным, обучение будет производиться на базе пункта временной дислокации батальона в населенном пункте Старобельск, - цитирует Марочко ЛуганскИнформЦентр.

По словам представителя силовых структур ЛНР, к линии соприкосновения продолжает прибывать подкрепление ВСУ.

- Украинское командование продолжает проводить перегруппировку подразделений вдоль линии соприкосновения. Установлено, что в район населенного пункта Троицкое противник перебросил 63 националистически настроенных бойцов. Также в этом районе зафиксировано присутствие иностранных наемников из Грузии, - рассказал майор.

Марочко сообщил также, что тыловые службы ВСУ не обеспечивают украинских военнослужащих всем необходимым. Подразделения армии получают помощь только от волонтерских структур.

- В основном бойцы вооруженных сил Украины обеспечиваются всем необходимым благодаря волонтерским организациям. Данный факт указывает на бездушие со стороны командования и некомпетентность служб тыла вооруженных сил Украины, - отметил представитель ЛНР.