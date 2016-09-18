СМИ сообщили о мониторинге США места удара в Сирии

Пентагон заявил, что вел разведку в районе удара по правительственным войскам. СМИ сообщили, что американские власти долгое время вели наблюдение за местностью.

Вчера ВВС США нанесли удар по правительственной армии Сирии вместо террористов. Российские военные сразу после начала атаки предупредили США, что они бомбят официальную армию САР. От удара погибли 62 военных Сирии. Еще около 100 получили ранения.

В РФ рассматривают два варианта случившегося: либо США поддерживают ДАИШ, либо это была вопиющая ошибка, сообщает ТАСС. Подробности и обстоятельства инцидента уточняются.

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