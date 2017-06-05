СМИ сообщили о массовом убийстве в Орландо
В американском городе Орландо, в штате Флорида погибли несколько человек в результате стрельбы в офисном здании.
Точное количество жертв инцидента пока не сообщается. По словам местного шерифа, они «многочисленны». Неизвестны и подробности происшествия. Полиция обещает обнародовать их после уточнения информации, передает Fox News.
Уточняется, что стрельба произошла неподалеку от университета Фулл Сейл. Улицы в районе инцидента перекрыты. На месте работают сотрудники полиции и следователи.
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