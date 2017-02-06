СМИ сообщили о масштабной реформе в МЧС России

В МЧС России началась крупная реформа по переходу на трехуровневую систему управления и финансирования.

Ведомство намерено отказаться от региональных центров, что позволит увеличить штат спасателе и пожарных. Подобная система уже используется рядом ведомств и доказала свою эффективность, пишут «Известия».

В настоящее время количество региональных центров уже сокращено с восьми до четырех. Высвобождающиеся при этом военнослужащие, сотрудники ФПС и гражданские служащие направляются на усиление реагирующих подразделений.

Кроме того, на первую половину текущего года намечена реорганизация 65 пожарно-спасательных подразделений ФПС.