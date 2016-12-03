СМИ сообщили о краже хакерами 2 млрд рублей со счетов ЦБ РФ

По сведениям западных СМИ, неких хакеры похитили со счетов банка России два миллиарда рублей.

О произошедшем узнал телеканал CNN. При этом он сообщил, что в ЦБ РФ подтвердили эту информацию. По словам заместителя начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артема Сычева, хакеры пытались украсть пять миллиардов рублей, но большая часть этих денег была спасена.

Какие хакеры причастны к нападению, когда и каким образом был осуществлен взлом, телеканал не уточняет. При этом отмечается, что атака была похожа на те, что в последнее время произошли по всему миру. Официального комментария ЦБ РФ по данному повод пока нет.