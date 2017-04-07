СМИ сообщили о жертвах удара США по авиабазе в Сирии

В результате ракетного удара США по авиабазе Шайрат в Сирии погибли четверо военнослужащих САР.

Губернатор сирийской провинции Хомс Талаль аль-Баррази подтвердил наличие погибших и пострадавших при атаке, однако не уточнил их количество, передает ТАСС со ссылкой на арабские СМИ.

Он также добавил, что осле ракетного удара на баз вспыхнул пожар, на тушение которого потребовалось несколько часов.