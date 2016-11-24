СМИ сообщили о хакерской атаке на серверы ВМФ США
Серверы военно-морского флота США подверглись крупной хакерской атаке, в результате которой были похищены данные о 134 тысячах действующих и вышедших в отставку военнослужащих.
Об утечке информации изданию Navy Times сообщили представители компании Hewlett Packard, которая занимается обслуживанием серверов флота. По их словам, украденные сведения пока нигде не использовались, передает OAne.ws. Откуда проводилась атака и кто за ней стоит не сообщается.
Вице-адмирал ВМФ США Роберт Берк заявил о начале расследования по факту инцидента. Он пообещал, что источник атаки будет установлен в кратчайшие сроки и виновных привлекут к ответственности.
Следующая новость Бессонница меняет структуру мозга
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии