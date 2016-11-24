СМИ сообщили о хакерской атаке на серверы ВМФ США

Серверы военно-морского флота США подверглись крупной хакерской атаке, в результате которой были похищены данные о 134 тысячах действующих и вышедших в отставку военнослужащих.

Об утечке информации изданию Navy Times сообщили представители компании Hewlett Packard, которая занимается обслуживанием серверов флота. По их словам, украденные сведения пока нигде не использовались, передает OAne.ws. Откуда проводилась атака и кто за ней стоит не сообщается.

Вице-адмирал ВМФ США Роберт Берк заявил о начале расследования по факту инцидента. Он пообещал, что источник атаки будет установлен в кратчайшие сроки и виновных привлекут к ответственности.