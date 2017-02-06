СМИ сообщили о готовности Савченко стать президентом

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что готова занять пост главы государства.

Парламентарий уточнила, что у нее нет желания становиться президентом, но в случае крайней необходимости она может решиться на этот шаг, сообщает НСН со ссылкой на ряд российских СМИ.

Ранее Савченко неоднократно критиковала власти Украины, в том числе и президента Петра Порошенко. Главу государства она назвала «врагом народа», пообещав вести борьбу с ним оп мере сил.

Новости по теме
Теги:
Места: Украина
Следующая новость Власти Испании призвали к отказу от дипотношений с Украиной

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО