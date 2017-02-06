СМИ сообщили о готовности Савченко стать президентом

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что готова занять пост главы государства.

Парламентарий уточнила, что у нее нет желания становиться президентом, но в случае крайней необходимости она может решиться на этот шаг, сообщает НСН со ссылкой на ряд российских СМИ.

Ранее Савченко неоднократно критиковала власти Украины, в том числе и президента Петра Порошенко. Главу государства она назвала «врагом народа», пообещав вести борьбу с ним оп мере сил.