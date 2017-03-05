ЛНР сообщили о готовности к отводу сил 7 марта
Представители самопровозглашенной Луганской народной республики заявили о намерении начать разведение сил в районе станицы Луганской в Донбассе. Соответствующее уведомление направлено Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Об этом сообщил полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего. По его словам, Киев зачастую уклоняется от разведения сил на данной территории.
Дейнего выразил надежду, что 7 марта первый этап разведения сил и средств будет выполнен.
Копия уведомления и текст письма также будет направлен спецпредставителю ОБСЕ Мартину Сайдику и главе СММ ОБСЕ на Украине Эртугрулу Апакану, сообщает РИА Новости.
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