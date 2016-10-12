СМИ сообщили о голодовке сотрудников «Русгидро»

Роструд проверяет соблюдение прав работников в компании "Русгидро". Сегодня появились сообщения, что в одной из ее «дочек» сотрудники начали голодовку.

В пресс-службе Роструда сообщили, что представитель ведомства уже вылетел в Приморье для выяснения ситуации на месте в связи с сообщениями о начавшейся голодовке работников "Лучегорского угольного разреза".

Роструд также проводит проверку соблюдения норм трудового законодательства, во время которой будет установлено, нарушаются ли права работников предприятия, сообщает ТАСС.