В ЛНР сообщили о гибели двоих украинских военнослужащих в новогоднюю ночь
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил журналистам, что в новогоднюю ночь в результате неосторожного обращения с оружием погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Украины.
- В результате неосторожного обращения с оружием и взрывчатыми веществами ВСУ потеряли пять человек ранеными и двоих погибшими, — цитирует Марочко РИА «Новости».
По словам майора Народной милиции ЛНР, информация о потерях ВСУ получена из надежных источников.
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