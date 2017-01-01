В ЛНР сообщили о гибели двоих украинских военнослужащих в новогоднюю ночь

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил журналистам, что в новогоднюю ночь в результате неосторожного обращения с оружием погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Украины.

- В результате неосторожного обращения с оружием и взрывчатыми веществами ВСУ потеряли пять человек ранеными и двоих погибшими, — цитирует Марочко РИА «Новости».

По словам майора Народной милиции ЛНР, информация о потерях ВСУ получена из надежных источников.