СМИ сообщили о финансировании покупки акций "Роснефти" синдикатом банков

Источники в "Роснефти" заявили, что в покупке акций компании участвовал синдикат из российских банков.

– Есть синдикат банков, четыре-пять ключевых, – цитирует издание RT неназванный источник. Вместе с тем, большую часть кредитных средств выделил банк Intesa Sanpaolo из Италии.

Официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев уклонился от прямого комментария этих данных. По его словам, деньги от сделки пойдут в бюджет России. "А как конфигурируют платежи наши партнеры, вопрос к ним", – сказал он.