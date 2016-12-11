СМИ сообщили о финансировании покупки акций "Роснефти" синдикатом банков
Источники в "Роснефти" заявили, что в покупке акций компании участвовал синдикат из российских банков.
– Есть синдикат банков, четыре-пять ключевых, – цитирует издание RT неназванный источник. Вместе с тем, большую часть кредитных средств выделил банк Intesa Sanpaolo из Италии.
Официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев уклонился от прямого комментария этих данных. По его словам, деньги от сделки пойдут в бюджет России. "А как конфигурируют платежи наши партнеры, вопрос к ним", – сказал он.
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