СМИ сообщили об эвакуации пассажиров с трех московских вокзалов

В Москве сотрудники полиции эвакуируют пассажиров и персонал ленинградского, Казанского и Ярославского вокзалов.

Поводом для этого послужило анонимное сообщение об угрозе взрыва. Оно поступило в полицию некоторое время назад по телефону.

Помещения вокзалов обследуются кинологами с собаками. Правоохранители принимают меры по установлению личности анонимного заявителя и его задержанию, рассказал ТАСС источник в полиции.