СМИ сообщили об эвакуации пассажиров с трех московских вокзалов
В Москве сотрудники полиции эвакуируют пассажиров и персонал ленинградского, Казанского и Ярославского вокзалов.
Поводом для этого послужило анонимное сообщение об угрозе взрыва. Оно поступило в полицию некоторое время назад по телефону.
Помещения вокзалов обследуются кинологами с собаками. Правоохранители принимают меры по установлению личности анонимного заявителя и его задержанию, рассказал ТАСС источник в полиции.
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