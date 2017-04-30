СМИ сообщили о двух готовящихся в Лондоне терактах
Полиция Соединенного Королевства узнала о двух готовящихся в Лондоне терактах.
Об этом сообщило британское издание Sunday Times. Как рассказал журналистам высокопоставленный сотрудник контртеррористического подразделения, «есть еще два плана по совершению терактов, которые мы внимательно отслеживаем».
В полиции полагают, что экстремисты являются последователями идей таких террористических организаций, как «Исламское государство» и «Аль-Каида» (запрещены в РФ).
22 марта в Лондоне произошел теракт на Вестминстерском мосту. Машина заехала на тротуар и сбила несколько человек, затем она проследовала к зданию парламента, где мужчину задержала полиция. Тогда в результате теракта погибли пять человек и десять получили ранения.
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