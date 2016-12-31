СМИ сообщили об авиаударах ВКС РФ по путям поставок нефти ДАИШ

Российские ВКС нанесли удары по путям поставок нефти группировки ДАИШ (запрещена в России) и уничтожили принадлежащие террористам цистерны.

По данным сирийского портала Al Masdar, бомбардировки проводились ночью на территории между восточной частью провинции Хомс и Раккой. Позднее атаки были перенесены на регион к западу от Пальмиры.

Портал сослался на военный источник на сирийской авиабазе T-4. Минобороны России эту информацию не комментирует.