СМИ сообщили об авиаударах ВКС РФ по путям поставок нефти ДАИШ
Российские ВКС нанесли удары по путям поставок нефти группировки ДАИШ (запрещена в России) и уничтожили принадлежащие террористам цистерны.
По данным сирийского портала Al Masdar, бомбардировки проводились ночью на территории между восточной частью провинции Хомс и Раккой. Позднее атаки были перенесены на регион к западу от Пальмиры.
Портал сослался на военный источник на сирийской авиабазе T-4. Минобороны России эту информацию не комментирует.
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