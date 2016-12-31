СМИ сообщили об атаке «русских хакеров» на электросети США

Власти США объявили об обнаружении в системе одной из электроэнергетических компаний в штате Вермонт вредоносной программы. В ее внедрении подозревают «российских хакеров».

По сведениям издания The Washington Post, хакеры не использовали программу для того, чтобы нарушить работу системы. Однако факт получения ими доступа к энергосети США назван серьезной угрозой безопасности страны.

Предполагается, что внедрение программы могло быть только тестированием хакерами своих возможностей по проникновению в энергосистему США. Хотя, не исключаются и их намерения использовать вредоносный код для нарушения работы коммунальных служб.

Когда именно была обнаружена вредоносная программа издание не уточняет. Кроме того, ни единого доказательства причастности к инциденту России не приводится.

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Теги:
Места: Россия, США
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