СМИ сообщили об атаке «русских хакеров» на электросети США

Власти США объявили об обнаружении в системе одной из электроэнергетических компаний в штате Вермонт вредоносной программы. В ее внедрении подозревают «российских хакеров».

По сведениям издания The Washington Post, хакеры не использовали программу для того, чтобы нарушить работу системы. Однако факт получения ими доступа к энергосети США назван серьезной угрозой безопасности страны.

Предполагается, что внедрение программы могло быть только тестированием хакерами своих возможностей по проникновению в энергосистему США. Хотя, не исключаются и их намерения использовать вредоносный код для нарушения работы коммунальных служб.

Когда именно была обнаружена вредоносная программа издание не уточняет. Кроме того, ни единого доказательства причастности к инциденту России не приводится.